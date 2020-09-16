İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekilinden Tel Aviv yönetimine çağrı: Önce kendi Arap vatandaşlarınızla barışın

Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekili, "Öncelikle vatandaşlarının yüzde 20'si yani Arap vatandaşları ile barışı sağlamasını ve barış anlaşmasının 'İsrail'deki tüm vatandaşlar eşittir' olan tek bir madde içermesini öneriyorum" ifadesini kullandı.
מציע קודם לעשות שלום עם 20% מהאזרחים: האזרחים הערבים. בהסכם השלום יהיה סעיף אחד בלבד:— Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) September 16, 2020
כל האזרחים במדינת ישראל יהיו שווים.
İsrail'deki Arap vatandaşlar, özellikle son yıllarda tırmanan, ırkçılık, ötekileştirme ve hayatın her alanında dışlanmaya maruz kalıyor. İsrail'de son resmi rakamlara göre nüfusun yüzde 20'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 930 bin Arap vatandaşı yaşıyor.
Beyaz Saray'da dün İsrail'in BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
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