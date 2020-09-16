Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, yetkilerini hükümete devretmek istediğini duyurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, yetkilerini ekim sonuna kadar yürütme organına devretme niyetinde olduğunu belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac, devlet televizyonunda yayınlanan bir konuşmasında, Ekim ayı sonuna kadar görevinden ayrılma niyetinde olduğunu ilan etti.

"Görevlerimi en geç Ekim sonuna kadar bir sonraki yürütme makamına devretme konusundaki samimi arzumu beyan ediyorum" diyen Serrac, bu sürede görüşme komitesinin çalışmalarının bitmesini ve yeni Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kurulmasını beklediğini vurgulayarak, "Umarım diyalog komitesi çalışmalarını tamamlar ve yeni bir başkanlık konseyi ve başbakan seçer" şeklinde konuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac: Görevlerimi en geç Ekim sonuna kadar bir sonraki yürütme makamına devretme konusundaki samimi arzumu beyan ediyorum. Umarım komite çalışmalarını tamamlar, yeni bir başkanlık konseyi ve başbakan seçerhttps://t.co/rgHlzf4VuE pic.twitter.com/O1vFmkBG64 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 16, 2020

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