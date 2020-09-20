İran'a BM yaptırımlarını geri getirdiğini iddia eden Trump yönetimine Ruhani'den yanıt: ABD kesin yenilgiye uğradı

Trump yönetiminin 'Tahran'a BM yaptırımları geri getiren mekanizmayı devreye soktuğu' açıklamasına gelen uluslararası tepkilerin ardından İran Cumhurbaşkanı konuştu: Bugün ülkemiz diplomasi tarihi için unutulmayacak bir gün. Washington'ın Tahran'a yönelik azami baskısı siyasi ve hukuki alanda ABD'nin maksimum yalnızlaşmasına dönüşmüştür.

Trump yönetiminin İran'la BM onaylı nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararıyla kaldırılan yaptırımları geri getiren mekanizmayı devreye soktuğunu iddia etmesine bir yanıt da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından televizyondan yayımlanan bir konuşma yapan Ruhan, İran'a BM silah ambargosu kalktıktan sonra Tahran'la silah ticareti yapacak ülkeleri yaptırımla cezalandırma manevrasına hazırlanan ve son hamlesiyle buna kılıf hazırlayan Trump yönetiminin 'başarısızlığa uğrağı' değerlendirmesinde bulundu.

'Geleneksel müttefikleri dahi yanında durmadı'

ABD'nin son bir ay içinde kendi gücünün merkezi olarak gördüğü BMGK'da İran'a karşı 3 defa başarısızlığa uğradığını hatırlatan İran Cumhurbaşkanı, "Amerika, yaptırım hamlesinde kesin yenilgiye yaklaşıyor. BM kararlarının geri geldiğini iddia ediyor, fakat kimse bunu kabul etmiyor. Uluslararası toplum karşısında yenilgi ve olumsuz tepki aldı. Geleneksel müttefikleri dahi yanında durmadı" vurgusunu yaptı.

"İran Cumhurbaşkanı olarak ilan ediyorum: ABD, zorbalıkla muamele ederse ve BMGK kararlarını pratikte uygularsa, asla baskıya boyun eğmeyeceğiz ve zorbalığa ezici cevap vereceğiz" diye konuşan Ruhani, şöyle devam etti:

'AB'yi yanına çekeceğini sandı'

"ABD, 2.5 yıldır İran'a karşı uluslararası bir koalisyon meydana getirmeye ve BMGK yaptırımlarını tekrar yürürlüğe sokmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Nükleer anlaşmadan ayrıldığı günden bu yana kısa sürede AB'yi yanına çekeceğini ve İran'ın atacağı adımlarla yaptırımları geri getirmek için eline bahane vereceğini düşünüyordu. İran'ı bunun için tahrik etti fakat olmadı."

'ABD'nin maksimum yalnızlaşmasına dönüştü'

"Bugün ülkemiz diplomasi tarihi için unutulmayacak bir gündür. ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskısı siyasi ve hukuki alanda ABD'nin maksimum yalnızlaşmasına dönüşmüştür. İran'a karşı sadece bir yol vardır, o da İran halkının hukukuna saygıdır. İran'a karşı zorbalıkla muamele etmek isteyen başarısız olacaktır ve ABD bugün kesin olarak yenilgiye uğramıştır."

BMGK'nın 13 üyesine teşekkür

ABD'nin İran'a silah satışını engelleme yönündeki çabalarında da başarısız olduğunu kaydeden Ruhani, İran'a destek veren Rusya, Çin, AB ülkeleri ve BMGK'nın 13 üyesine teşekkür etti.

'İran, anlaşmayla ilgili tüm taahhütlerini yerine getirmeye hazır'

Cumhurbaşkanı, diğer imzacı tarafların nükleer anlaşmayı tam uygulaması halinde İran'ın anlaşmayla ilgili tüm taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunun işaretini de verdi.

Nükleer anlaşmada kalan 5 ülkeye seslenen Ruhani, onların taahhütlerine bağlı kalması halinde kendilerinin de taahhütlerine bağlı kalacakları yönündeki çağrısını yineleyerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya almamızın nedeni 4+1 ülkelerinin ekonomik alanda bize olumlu bir cevap verememesidir. Siyasi ve hukuki alanda iyi bir tavır gösterdiler fakat ekonomik alanda adım atmadıkları ya da atamadıkları için biz de nükleer anlaşmadaki vaadlerimizi azalttık. Onlar taahhütlerine dönerse biz de döneriz."

Pompeo ne açıkladı?

Haftasonunda Trump yönetimi'nden İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında BMGK tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunarak, "Gösterilen tavizler tarih boyunca bu gibi rejimleri güçlendirmiştir" dedi.

Pompeo, BMGK'nın 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlarında geçen tüm yaptırımları uygulayacaklarını belirtti.