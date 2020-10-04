Zarif'ten BM'de İsrail uyarısı: Ortadoğu'da nükleer silah sahibi tek ülkenin şahidi atom bombası atan tek ülke

BM Genel Kurulu üst düzey toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun, ABD tarafından desteklenen İsrail'i Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na üye ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimlerine tabi olarak nükleer cephaneliğini yok etmeye zorlaması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Nükleer Silahların Tam İmhası Günü dolayısıyla BM Genel Kurulu'nda 100'e yakın ülkenin dışişleri bakanının sanal katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dünyada atom bombası kullanmış tek ülke ABD ile Ortadoğu'da nükleer silah sahibi tek ülke İsrail'i sert dille eleştirdi.

Zarif, 75 yıl önce suçsuz Hiroşima ve Nagasaki halkının üzerine ilk defa atom bombası atan ABD'nin yeni nükleer silahlar üreterek kendi envanterini güçlendirmenin yanısıra diğer ülkeleri tehdit ettiğini, İran'la nükleer anlaşma (KOEP) ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilerek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) büyük darbe indirdiğini belirtti.

ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine dikkat çeken Zarif, "Oysa bu rejim, Ortadoğu'da nükleer silaha sahip tek ülke olarak silahlarının varlığını gizleyip yalan konuşarak bölge ülkelerini nükleer silah kullanmakla tehdit etmektedir" diyerek ekledi:

"60 yıldan fazladır nükleer silahlarının yayılmasının önlenmesi gerektiği yaygarasını kopararak, bu konuda yalancı çoban rolünü ifa etmektedir."

Uluslararası toplumun 'DNA'sında saldırganlık bulunan' İsrail'i NPT'ye üye ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) denetimlerine tabi olarak nükleer cephaneliğini yok etmeye zorlaması gerektiğini belirten İran Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

"Tabii o zamana dek BM Genel Kurulu tarafından bir uluslararası norm düzenlenerek nükleer savaşın kazananı olmayacağı bildirilmeli ve aynı zamanda nükleer silahı olmayan ülkelere gerekli güvenlik garantileri verilmelidir."

Zarif, yıllık yüz milyarlarca dolarlık askeri harcama yaptığını hatırlatarak uluslararası topluma şöyle seslendi:

"Bu kadar masraf koronavirüsle mücadele için harcansaydı, şimdiki sorunlarla karşı karşıya kalır mıydık? Sabır artık yeter."