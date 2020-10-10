Ruhani, Putin’e Karabağ'da varılan anlaşmalara desteğini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karabağ'da ateşkesin sağlanması için varılan anlaşmalara ve sorunun barışçıl çözümü için esaslı müzakerelerin başlatılmasına desteğini açıkladı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ateşkese ilişkin üçlü istişarelerinin ardından vardıkları anlaşmanın yanı sıra, barışçıl bir çözümün hızlı bir şekilde elde edilmesi için esaslı müzakerelerin başlatılmasına desteğini açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İran tarafının girişimiyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Dağlık Karabağ bölgesindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Tarafların ikili ilişkilere ilişkin konuları da ele aldıkları belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ticari ve ekonomik alanda ikili işbirliğinin güncel konularına değinildi. Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele sorunlarına, özellikle de Rus Sputnik V aşısı konusunda işbirliği perspektifi ele alındı.”