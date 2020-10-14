Netanyahu'dan önce BAE ve Bahreyn'le ilişkileri normalleştirme anlaşması, sonra Batı Şeria'da yeni yerleşim inşaatı

İsrail, iki Körfez Arap krallığıyla ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamasının üzerinden bir ay geçmeden Batı Şeria'nın de facto ilhakı anlamına gelen binlerce yeni Yahudi yerleşimi inşaatına onay verdi.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'le ilişkileri normalleştirme anlaşmaları (İbrahim Anlaşmaları) imzalaması sonrası ilk kez Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşaatını onaylayarak bölgedeki 8 aylık yerleşim yayılması molasına son verdiği, yabancı basına yansıdı.

Fransız haber ajansı AFP, çarşamba günü çıkarılan resmi belgeleri gördüğünü, buna göre İsrail işgali altındaki Batı Şeria çapında yeni 2166 ev inşaatının onaylandığını duyurdu.

AFP, Yahudi yerleşimi yayılmacılığı yeniden başlarken, İsrail'in karşılığında Batı Şeria'yı ilhak planlarını rafa kaldırmayı kabul ettiği İbrahim Anlaşmalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Beyaz Saray'da imzalanmasının üzerinden bir ay geçmediğine dikkat çekti.

ABD merkezli Foreign Policy dergisinin web sitesi, Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrail Sivil Yönetimi'nin Yüksek Planlama Konseyi'nin çarşamba ve perşembe iki günlük toplantı düzenlediğini, toplantının sonunda toplam 4430 yeni konut biriminin inşasına yönelik planları onaylamasının beklendiğini duyurdu.

2012'den sonra en çok yeni yerleşim birimi inşaatının yapılacağı yıl olacak

İsrailli barış aktivistlerinin 'Barış Şimdi' örgütü, bunun, 2020'nin, 2012'den sonra en çok yeni yerleşim birimi inşaatının yapılacağı yıl olacağı anlamına geldiğini belirtti.

'Batı Şeria'nın fiili ilhakı tam gaz ilerliyor'

İsrailli STK, Yahudi yerleşimciliğinin yeniden yayılmasının, Benyamin (Bibi) Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin Filistin devletini reddettiğini gösterdiğini ve geniş çaplı İsrail-Arap barışı ihtimaline darbe indirdiğini söyledi.

'Barış Şimdi'nin açıklamasında "Netanyahu Batı Şeria'nın fiili ilhakını pekiştirmek için tam gaz ilerliyor" denildi.