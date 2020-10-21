Kayıt
23:15 21 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Knesset

    İsrail'de Meclis Başkanı, 'yolsuzluk komisyonu' oylamasını iptal etti: Muhalefet, 'İsrail demokrasisi için utanç' dedi

    © REUTERS / Ammar Awad
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103167/40/1031674020_0:168:3500:2136_1200x675_80_0_0_52146d942a2a20bfe47259d26947a92a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202010211043069692-israilde-meclis-baskani-yolsuzluk-komisyonu-oylamasini-iptal-etti-muhalefet-israil-demokrasisi-icin/

    İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin'in, Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılması için Meclis'te bir komisyon kurulmasının kabul edildiği oylamayı iptal etmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

    Meclis Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset (İsrail Meclisi), denizaltı meselesini araştırmak üzere bir Meclis komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi çarşamba günü 23'e karşı 25 oyla kabul etti. Ancak Meclis Başkanı Levin, oylamanın uygun olmayan bir şekilde yapıldığını belirtti. Likud Partisi Grup Başkanı Miki Zohar'ın yoklama ile oylama talep etmesi nedeniyle Likud üyesi birçok vekilin oy kullanmadığını aktaran Levin, (elektronik ortamda yapılan ve önergenin kabulüyle sonuçlanan) oylamayı iptal etti" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, hükümeti oluşturan koalisyonun diğer üyelerinin de 'oylama salonunda bulunmalarına rağmen oturuma başkanlık eden Meclis Başkan Yardımcısı Mansur Abbas'ın oylamanın başladığını gerektiği gibi açıklamaması nedeniyle oy kullanamadıklarını söyledikleri' aktarıldı.

    Vekiller 'Utanç, utanç' diye bağırarak salonu terk etti

    Muhalefetteki Meretz Partisi Milletvekili Tamar Zandberg, oylamanın iptal edilmesine "İsrail demokrasisi için utanç." sözleriyle tepki gösterdi. Zandberg, "Oylama çalınamaz." dedi.

    Muhafetten diğer vekiller de "Utanç, utanç" şeklinde bağırarak oturumun yapıldığı salonu terk etti.

    Daha sonra yoklama yapılarak bir oylama daha gerçekleştirildi. Ancak sadece hükümeti oluşturan partilerden üyelerin katıldığı bu oylamada, yolsuzluk komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, 44 "hayır" oyuyla reddedildi. Oylamada önerge için "evet" oyu veren olmadı.

    Muhalefet cephesindeki vekiller, elektronik ortamda yapılan ilk oylamanın iptalini protesto ederek ikinci oylamaya katılmadı.

    Muhalefet iptal kararını yargıya taşıyor

    Muhalefetteki lider Yair Lapid de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meclis tarihinde, Meclis Başkanı'nın kendisinin dahi yönetmediği bir oylamayı iptal ettiği görülmüş şey değil. Oylamayı iptal edebiliyorsa Meclisi de kapatabilir. Böyle bir durumda Meclise de ihtiyaç kalmıyor" ifadelerini kullandı.

    Meretz Partisi, iptal kararını yargıya taşıyacağını duyurdu.

    İsrail'deki "Times of Israel" haber sitesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kovid-19'la mücadele konusunun görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısını kısa bir süreliğine durdurmuş ve milletvekillerinden önergeye karşı oy kullanmaları için Meclise gitmelerini istemişti.

    Söz konusu önerge, Almanya'dan denizaltı ve gemi satın alma sürecinde Netanyahu'ya yakın birçok kişinin, rüşvet aldığı iddialarını araştırmak üzere Meclis'de bir araştırma komisyonu kurulmasını öngörüyordu.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Tarihi Britanya kategorisinde birinci seçilen Graham Mackay'ın fotoğrafı
    2020 yılının en iyi manzara fotoğrafları
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet