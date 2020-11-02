Rusya: İdlib'deki militanlar provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında, "Merkezimize gelen yeni bilgilere göre, terörist gruplar Suriye hükümet güçlerini ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ni, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunan ve yasa dışı silahlı oluşumların kontrolünde olan yerleşim noktalarına yönelik topçu ve hava saldırıları düzenlemekle suçlamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Grinkeviç, militanların insansız hava araçlarıyla Nahlaya yerleşimindeki sivil hedeflere saldırılar düzenleyerek bunu videoya kaydedip saldırıdan Şam ve Moskova'yı suçlamak istediğini söyledi.

Rus komutan, "Militanlar mizansen saldırının video kaydını internetteki propaganda sitelerine yükleyerek Suriye hükümet güçleri ve Rusya Uzay-Hava Kuvvetleri'ne suçlamalar yöneltme niyetinde" dedi.