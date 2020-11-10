Trump'la yakınlığı yüzünden İsrail'in Biden'la ilişkisini bozmakla suçlanan Bibi: Cumhuriyetçi veya Demokrat fark etmez

Suudi Arabistan'da 'Kovid-19, Biden-20' denilen etki, İsrail'de su yüzüne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlere ayarlı Ortadoğu icraatları sayesinde İsrail'in en uzun süreli başbakanını unvanını koruyan Benyamin Netanyahu, Knesset'te muhalefetin Beyaz Saray'a Joe Biden geldiğinde olacaklarla ilgili sorularıyla terledi.

İktidarının payandası Cumhuriyet Partili Donald Trump'ın yerine artık Demokrat Partili Joe Biden ile muhatap olacak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya, maclisteki (Knesset) Bahreyn'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasının oylamasında, Washington'la ilişkilerinin hesabı soruldu.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti ile Trump'a yakınlığı nedeniyle İsrail'in Demokrat Parti'yle olan ilişkilerine zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddeden Benyamin (Bibi) Netanyahu, "Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar, fark yok" mesajını verdi.

Eski Başkan Barack Obama döneminde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya karşı olmasının Washington'la ilişkilere herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Başkan Obama ile olan fikir ayrılıklarımıza rağmen onun döneminde 38 milyar dolarlık İsrail tarihinin en büyük askeri yardımını aldık ve bundan gurur duyuyorum."

"(İsrail'in Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı atandığı 1982'den beri) ABD'nin iki büyük partisiyle olan ilişkilerimizi güçlendirmek için yoğun çaba harcadım. Bu konuyu Cumhuriyetçiler veya Demokratlar olarak görmüyorum, sadece İsrail'in çıkarı olarak görüyorum."

İsrail Başbakanı, Obama döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden ile uzun yıllara dayanan sıcak ilişkileri, yakın dostluğunun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ne zaman Kongre'ye gitsem, her iki partinin liderleriyle görüşürüm ve ne zaman İsrail'e gelseler onlarla görüşürüm. Cumhuriyetçiler, Demokratlar, fark etmez."

"(Biden'la) Hiç unutmayacağım iki an var. Babamın ölümünün ardından onun söylediği duygusal sözler ve 2016'da oğlu Beau'yu kaybetmesinin ardından yaptığımız uzun sohbet. Siyasetin ötesinde şeyler var."

Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan'la vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarıyla ilgili "Dostlarım Joe Biden ile Kamala Harris'in de gönülden desteklemesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullanan Netanyahu, müstakbel Biden yönetiminin Trump'ın Ortadoğu'da başlattığı girişimleri takip etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

İsrail medyası ise Biden'ın yapacağı ABD Dışişleri Bakanı seçiminin İsrail'le ilişkileri nasıl etkileyeceğine dair spekülasyonlarla meşgul.