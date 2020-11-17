Irak'da 21 kişi terör suçlamasıyla idam edildi

Iraklı güvenlik kaynakları, söz konusu kişilerin terörle mücadele yasasının 4. maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldıklarını belirtti.
Yetkililer, idam edilenler arasında Telafer kasabasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği iki intihar saldırısına karışan kişilerin de yer aldığını aktardı.
İnsan hakları grupları, Irak ve diğer bölgesel güçleri yargı sürecindeki tutarsızlıklar ve haksız mahkumiyetlere yol açan kusurlu yargılamalarla suçladı.
Irak ise, mahkemelerin adil bir yargılama süreci yürüttüğünü savundu.
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