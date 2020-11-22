Irak’ta IŞİD saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Irak’ın Selahaddin vilayetinde IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine pusu kuruldu.

Çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin vilayetine bağlı Beyci kasabasına ait el-Zuye bölgesinde IŞİD'in kurduğu pusuda 1’i polis müdürü olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgede öğle saatlerinde bir sivil aracı hedef alan bombalı saldırının ardından bölgede arama tarama faaliyeti başlatan güvenlik güçlerinin, IŞİD'in kurduğu pusuya düştüğü ifade edildi.