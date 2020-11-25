Lavrov: ABD'nin asker çekme planlarına bakılmaksızın Irak'la terörle mücadelede işbirliğine devam edeceğiz

Lavrov, Moskova'yı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Washington'un asker çekme planları hakkında konuştu.

Lavrov, "ABD'nin planlarından bağımsız olarak, zira onlar bir yerlerden çıkıyorlar, bir yerlere geri dönüyorlar, Irak ve bölgedeki diğer ülkelerle terörle mücadele alanında işbirliği yapıyoruz. Rusya, Irak, Suriye ve İran'dan uzmanların terörle mücadeleye dönük çalışmalar yaptığı Bağdat'taki enformasyon merkezi de dahil olmak üzere istikrarlı mutabakatlarımız var" dedi.

ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye gibi ülkelere terörle mücadele için birliklerini gönderdiğini ve Washington'un bu ülkelerde kendi yarattığı terör örgütleriyle mücadele ettiğini söyleyen Lavrov, "ABD yönetiminin gelecekte yurtdışında bu tür maceralardan, özellikle de bölgenin tamamı için ciddi tehditler oluşturan maceralardan kaçınması son derece önemli" diye konuştu.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, geçen hafta ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamıştı.