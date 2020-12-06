İran’dan yanlışlıkla düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama: Kazanın yıldönümünden önce failler cezalandırılacak

IRIB ajansı, İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısının açıklamalarına atıfta bulunarak Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşman uçağı sanılarak düşürülmesinden sorumlu olan kişilerin kazanın yıldönümünden önce cezalandırılacaklarını belirtti.

Ordu yetkilisinin açıklamalarının alıntılandığı haberde, “Ukrayna’ya ait uçağın geçirdiği kazanın failleri hakkındaki kararın bu üzücü olayın yıldönümünden önce açıklanacağına söz veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Tahran yakınlarında düşürülen Ukrayna uçağı kazası ile ilgili olarak altı kişinin gözaltına alındığını, daha sonra üç kişinin serbest bırakıldığını belirtmişti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşerek içindeki 176 kişiye mezar olmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının hassas askeri bir noktanın üzerinden geçerken insani hata sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran, olayla ilgili sorumluluğunu ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.