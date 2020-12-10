İran: Nükleer bilimci Fahrizade, NATO ülkelerinde kullanılan bir silahla öldürüldü

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakeri’den aldıkları bilgiye dayandırdığı açıklamasında, bilim insanının NATO ülkelerinde kullanılan bir silahla vurulduğunu söyledi.
Saldırganların susturucu kullanıldığını dile getiren Rezai, bu yüzden korumaların ateş sesi duymadığını belirterek, “Bu yüzden suikast girişimi başarılı oldu” dedi.
Daha önce İran medyası, fizikçinin korumalarıyla birlikte bir zırhlı araçta bulunduğunu, ama ateş edilince bir engele çarptıklarını düşünerek araçtan çıktığını aktarmıştı.
İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım’da Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. İran, saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuştu.
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