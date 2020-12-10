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    Netanyahu'dan aşı olacaklar için 'yeşil kart' uygulaması: AVM'lere ve her türlü kamusal alana girebilmelerini sağlayacak

    © AFP 2020 / Abir Sultan
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkede ilk kendisinin aşı olacağını söyledi ve aşının teşvik edilmesi adına aşı yaptıranlara 'yeşil kart' uygulaması geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pfizer aşısını yaptıracak ilk İsrail vatandaşı olmak istediğini söyled ve "Pfizer aşısına güveniyorum ve İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım" ifadelerini kullandı. 

    © REUTERS
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    Netanyahu ayrıca, İsrail sağlık yetkililerinin günde on binlerce doz aşı dağıtmak için çalışacaklarını ve aşı olmayı teşvik etmek için bir 'pasaport planı' başlatacaklarını söyledi.

    "Sağlık Bakanlığı liderliği ile yaptığımız görüşmeden sonra İsrail Devleti'nin vatandaşlarına günde 60 bin doz aşı vermeye hazır olduğunu söyleyebilirim" diyen Netanyahu, "Aşı yapan kişilerin etkinliklere, AVM'lere, tesislere ve her türlü kamusal alana girebilmelerini sağlayacak bir kart veya 'yeşil pasaport' planı geliştirilmesini istedim" ifadelerini kullandı.

     

    Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısını İngiltere ve Kanada'nın ardından teslim alan üçüncü ülke. 

    Netanyahu tarafından yapılan açıklamaya göre ilk parti teslimatı dün teslim alan İsrail, önümüzdeki süreçte 'daha büyük sevkiyatlar gerçekleştirecek'.

    Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi yeni aşıyı onaylama konusunda daha tereddütlü davranırken, bir FDA yetkilisi ise aşı için gereken yetkilendirmenin perşembe günü yapılacak toplantıdan bir hafta sonra gerçekleştirilebileceğini söyledi.

    İsrail, düzenleyicilerin onayını aldıktan sonra ülkeye 8 milyon doz aşı tedarik etmek için geçen ay Pfizer ile yaklaşık 237 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Sözleşmeye göre Pfizer, 35 milyon dolarlık bir peşin ödeme alacak ve kalan bakiye ise dozlar gönderildikten sonra ödenecek.

    Aşılama ile 'salgına bir son verme' sözü veren Netanyahu, İsraillileri 'maske, mesafe, hijyen ve toplantıları engellemeye' devam etmeye çağırdı. Netanyahu ayrıca, "Hanya arifesinde devlete büyük ışık getirdik İsrail" dedi.

    Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, 9 milyonluk nüfusuyla İsrail'de 348 bin 968 koronavirüs vakası ve 2932 ölüm kaydedildi.

    Etiketler:
    açıklama, BioNTech, Kovid-19, Koronavirüs, Benyamin Netanyahu, İsrail
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