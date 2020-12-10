İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Fas ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmasının ardından İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, anlaşmayı dans ederek kutladı.

Regev, Fas Kralı Muhammed VI, Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya teşekkür ederek, "Bu atalarımızın geldiği topraklar ve torunları oraya geri dönecekler" dedi.

Öte yandan son 3 ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladıhttps://t.co/iPGYg2Nlni pic.twitter.com/dG7L48Wegh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2020

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