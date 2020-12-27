Irak güvenlik güçleri, Şengal'den çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı

Ninova Polisinden Yüzbaşı Yahya Alvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin, sivillere yönelik yasa dışı eylemlerde bulunan ve Şengal'den çıkmayı reddeden 4 PKK mensubunu tutukladığını söyledi.

Alvan, tutuklanan PKK mensuplarının sorgulanmak üzere emniyet merkezine götürüldüğünü kaydetti.

Şengal Anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında PKK'nın bölgeden çıkarılması için ekim ayında Şengal Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.