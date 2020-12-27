Mutasyona uğrayan koronavirüs, Ürdün'e de sıçradı

İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un daha bulaşıcı yeni türü farklı ülkelere yayılmaya devam ediyor.

Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat yaptığı açıklamada, ülkede 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen evli bir çiftte mutasyona uğramış Kovid-19 türünün tespit edildiğini söyledi.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Obeidat, çifte sağlık izolasyonu önlemlerinin uygulandığını ve protokollere göre sağlık ekipleri tarafından takip edildiklerini belirtti.