Suriye’de otobüs konvoyuna silahlı saldırı: 9 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Hama vilayetinde, Selamiye kentinin yakınında üç yolcu otobüsü ve yakıt tankerlerinden oluşan bir konvoyun teröristlerin silahlı saldırısına uğradığı, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hama Valisi Mohammad Kriştati, Selamiye kentinin kırsalında üç yolcu otobüsü ve yakıt tankerlerinden oluşan bir konvoyun teröristlerin silahlı saldırısına uğradığı, saldırı sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Suriye Devlet Televizyonu’nun aktardığına göre Kriştati, “Tam olarak 21.30'da benzin tankerlerinden oluşan bir konvoy ve üç yolcu otobüsü saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.

Teröristlerin hafif silahlar kullandığını aktaran vali, saldırı sonucu yaralanan dört kişinin Selamiye kentinde hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Daha önce Al Watan gazetesi, kendi kaynağına atıfla Selalmiye-Rakka karayolu üzerindeki Vadi Uzeyb bölgesinde bir otobüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Habere göre Suriye ordusunun teröristlerle girdiği silahlı çatışma nedeniyle yolun bir kısmı geçişlere kapandı.