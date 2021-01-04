İran Dışişleri: Güney Kore'ye ait geminin alıkonulması tamamen teknik bir mesele

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Hatibzade, açıklamasında geminin alıkonulmasının tamamen teknik bir mesele olduğunu ve yargı sürecinin başlatılması için alıkonulduğunu ifade etti.

Geminin Basra Körfezi’nde deniz kirliliğine neden olduğunu belirten Hatibzade, "Bu istisnai bir durum değil. Daha önce diğer ülkelerin sularında da birçok kez buna benzer durumlar yaşanmıştır ve bu oldukça normaldir. İran da diğer ülkelerde olduğu gibi deniz ortamının kirlenmesine karşı oldukça duyarlı. Bu nedenle bu konuyla yasalar çerçevesinde ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

"The Islamic Republic of Iran... is sensitive to pollution of marine environments," says #Iran's Foreign Ministry Spox Khatibzadeh when asked about the IRGC's seizure of a South Korean-flagged tanker today.



Added that the seizure was a "technical issue".https://t.co/9TvnYsntIf — Kian Sharifi (@KianSharifi) January 4, 2021

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, bugün Basra Körfezi'inde Güney Kore'ye ait 'Hankuk Chemi' isimli petrol tankerine el koymuş, tanker İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas Limanı'na çekilmişti. El konulan tankerin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı bildirilmişti.

Öte yandan İran'ın bu adımının, Güney Kore'nin ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek, Tahran'a ait 7 milyar dolara bloke koymasının ardından gelmesi dikkat çekti.