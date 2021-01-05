İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Suudi Arabistan ile anlaşan Katar'a tebrik

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Doha'yı tebrik ederken, Arap ülkelerine ise "İran ne düşman ne de tehdittir" diye seslendi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Baskı ve zorbalığa karşı gösterdiği cesurca direnişteki başarısı dolayısıyla Katar'a tebrikler. Diğer Arap komşularımıza: İran ne düşman ne de tehdittir. Özellikle de pervasız patronunuz (ABD Başkanı Donald Trump) giderken günah keçisi aramaya son verin" ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgesel iş birliği için sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Zarif, "Güçlü bir bölge için önerimizi kabul etme zamanı" çağrısında bulundu.

Congratulations to Qatar for the success of its brave resistance to pressure & extortion.



To our other Arab neighbors: Iran is neither an enemy nor threat. Enough scapegoating—especially with your reckless patron on his way out.



Time to take our offer for a strong region. #HOPE — Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2021

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan es-Suud, bugün El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.