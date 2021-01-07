BAE: Katar'la seyahat ve ticaret yeniden başlıyor, Türk askeri varlığı daha sonra çözülecek

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır ile Katar arasındaki diplomatik kriz, 5 Ocak'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde imzalanan bildiriyle sona erdi. BAE, bir hafta içinde Katar'la seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını, diğer meselelerin halledilmesinin ise zaman alacağını duyurdu.

Körfez'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği cephe ile Katar arasında Mayıs 2017'den beri süren krizi bitiren anlaşmaya varılmasının ardından BAE'den açıklama geldi.

BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Katar'a 3.5 yıl abluka ve boykot uygulamış ülkeler ile Doha arasında ticaret ve ulaşımın bir hafta içinde yeniden başlayabileceğini duyurdu.

"Anlaşmadan sonraki bir hafta içinde hayata geçirilebilecek adımlar arasında havayolu, nakliye ve ticaretle ilgili pratik tedbirler yer alıyor" diyen Gargaş, tam diplomatik ilişkilerin kurulması ve Körfez'deki Türk askeri varlığı gibi diğer meselelerin çözüme kavuşturulmasının zaman alacağını söyledi.

BAE Bakanı, "Bazı meseleleri halletmesi daha kolay, diğerleri ise daha uzun zaman alacak" dedi.

5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Ula kentinde düzenlenen KİK zirvesinde yayımlanan bildiriyle krizin çözülmesinden adını alan Ula Anlaşması ile çok iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Gargaş, "Ama güvenin yeniden inşası konusunda sorunlar var. Diğer meselelerde ilerleme kaydetmek için ikili çalışma grupları kurulacak" diye ekledi.

Ankara ile Doha Ortadoğu politikalarında birlikte hareket ederken, Türkiye, Katar'da 2 askeri üs kurdu, Katar'ın da Türkiye'de çok sayıda ortaklığı ve yatırımı var.

Suud cephesinin 5 Haziran 2017'de uygulamaya başladıkları ablukanın kaldırılması için 23 Haziran 2017’de yerine getirilmesini istediği 13 maddelik listede, Türk üssünün kapatılması ve Türkiye ile askeri işbirliğinin sonlandırılması talepleri de yer almıştı.

Diğer talepler arasında Katar merkezli Al Jazeera kanal-haber ağı ile diğer Katar fonlu medya kuruluşlarının kapatılması, Müslüman Kardeşler'le (İhvan) ilişkinin kesilip örgütün terörist ilan edilmesi, İran'la ilişkilerin kesilmesi vardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk çabaları sonucunda KİK içinde Katar'la uzlaşmaya varılması, genelde Washington'ın İran'a karşı bir hamlesi ve Beyaz Saray'da Trump'ın yerine Joe Biden'ın gelmesi öncesi Riyad'ın tavizi olarak yorumlandı.