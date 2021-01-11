Şehirciliğe 'Çizgi' çeken Suudi Veliaht Prensi, geleceğin doğayla uyumlu sıfır karbon şehrini sunar

NEOM içindeki The Line projesini duyuran Suudi Veliaht Prensi, "Çizgi çekmenin zamanı geldi" dedi. MbS, 170 km uzunluğu, bir milyon sakiniyle doğanın yüzde 95'ini koruyacağını ve sıfır cadde, sıfır otomobil, sıfır karbon salımı ile yüzde 100 temiz enerjiye dayanacağını söylediği Çizgi'yi 'doğayla uyumlu fütüristik şehir' olarak sundu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), ekonomiyi petrole bağımlılıktan çıkarma çabası çerçevesinde planladığı 'NEOM' projesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'ın fiili kralı gözüyle bakılan MbS, Ekim 2017'de tanıttığı 500 milyar dolarlık 'NEOM' iş bölgesi projesi içinde 'The Line' adında şehir kurma projesini duyurdu.

Televizyona nadir çıkışlarından birini gerçekleştiren Veliaht Prens, kuzeybatıdaki Kızıldeniz kıyısı boyunca 460 km uzanıp Mısır ve Ürdün sınırlarına dek 26.500 kilometrekareye yayılacak NEOM içindeki 'The Line'ı 'sıfır karbon şehri' olarak sundu.

Watch: #SaudiArabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman announces 'The Line' project, a futuristic city within @NEOM and a 170km belt of hyper-connected future communities, without cars and roads and built around nature.#whatisTHELINEhttps://t.co/WUhVfNyKW4 pic.twitter.com/xCHGfVNuRe — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 10, 2021

'Çizgi' anlamına gelen 'The Line' ismini "Çizgi çekmenin zamanı geldi" diye açıklayan MbS, Çizgi'nin 170 km uzunluğu, bir milyon sakiniyle kurulacağı topraklardaki doğanın yüzde 95'in koruyacağını ve sıfır cadde, sıfır otomobil, sıfır karbon salımı ile yüzde 100 temiz enerjiye dayanacağını vurguladı.

MbS: Kalkınma uğruna niye doğayı feda edelim?

Doğa ile insan yaşamı arasında denge sağlama yönelik Çizgi şehrinin araç, trafik, çevre kirliliğinden azade şekilde yapay zeka destekli ve birbiriyle bağlantılı bilişsel topluluklara ev sahipliği yapacağını söyleyen Veliaht Prens, "Kalkınma uğruna niye doğayı feda edelim?... Konvansiyonel şehir kavramını doğayla uyumlu fütüristik şehre dönüştürmemize ihtiyaç var" dedi.

#SaudiArabia's Crown Prince says THE LINE’s communities will be cognitive, powered by Artificial Intelligence (AI), continuously learning predictive ways to make life easier, creating time for both residents and businesses.#whatisTHELINEhttps://t.co/WUhVfNyKW4 pic.twitter.com/TsGBDumzS8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 10, 2021

Yapay zeka üzerinden işleyecek

Buna göre kentsel gelişim kavramını en az 150 yıldır ilk defa yeniden tanımlama iddiasındaki Çizgi'de sağlık merkezleri, okullar, eğlence tesisleri ve yeşil alanlar dahil olmak üzere tüm temel hizmet tesislerine kolay erişim sağlanacak. Buralar, 5 dakika yürüme mesafesinde olacak. Yüksek hızlı ulaşım çözümleriyle en uzak yolculuk yalnızca 20 dakika sürecek. Çizgi'nin sakinleri ve çalışanlarına zaman kazandıracak şekilde iletişim tamamen yapay zeka teknikleriyle gerçekleştirilecek, topluluklar birbirlerine sanal ortamda bağlanacak.

🔈 Built for people not cars. This will be life on THE LINE.

Future communities will reconnect with nature with walkability woven into the DNA of THE LINE.



Welcome to the new future.

Welcome to THE LINE.https://t.co/ftyh90NV0C#whatisTHELINE pic.twitter.com/yod2zxSB4s — NEOM (@NEOM) January 10, 2021

Altyapı maliyeti '100-200 milyar dolar'

Gazetecileri de bilgilendiren MbS, Çizgi altyapısının 100-200 milyar dolara mal olacağını, bunun çoğunun Suudi hükümetinin NEOM bütçesinden, devletin Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) ve hem yerel hem de küresel yatırımcılar tarafından karşılanacağını aktardı.

Hem doğa korunacak hem de dünyanın en büyük havalimanı inşa edilecek

NEOM CEO'su Nazmi en Nasr da Çizgi kapsamında yeni bir havaalanı inşa edileceğini ve bunun dünyadaki en büyük havalimanlarından biri olacağını söyledi.

2025'te ortaya çıkması bekleniyor

Açıklamalara göre Çizgi'nin 2030 yılı itibarıyla 380 bin istihdam yaratıp ülkenin GSYİH'sine 48 milyar dolarlık katkıda bulunması hedefleniyor. NEOM'un ilk bölümünün 2025 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

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