Kayıt
13:54 11 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), NEOM içindeki 'The Line'ı (Çizgi) 'sıfır karbon şehri' olarak sundu.

    Şehirciliğe 'Çizgi' çeken Suudi Veliaht Prensi, geleceğin doğayla uyumlu sıfır karbon şehrini sunar

    © REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1043553678_0:117:3306:1976_1200x675_80_0_0_d85e3d6d07cb711da4d80c87b1eee1d9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202101111043553819-sehircilige-cizgi-ceken-suudi-veliaht-prensi-gelecegin-dogayla-uyumlu-sifir-karbon-sehrini-sunar/

    NEOM içindeki The Line projesini duyuran Suudi Veliaht Prensi, "Çizgi çekmenin zamanı geldi" dedi. MbS, 170 km uzunluğu, bir milyon sakiniyle doğanın yüzde 95'ini koruyacağını ve sıfır cadde, sıfır otomobil, sıfır karbon salımı ile yüzde 100 temiz enerjiye dayanacağını söylediği Çizgi'yi 'doğayla uyumlu fütüristik şehir' olarak sundu.

    Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), ekonomiyi petrole bağımlılıktan çıkarma çabası çerçevesinde planladığı 'NEOM' projesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    Suudi Arabistan'ın fiili kralı gözüyle bakılan MbS, Ekim 2017'de tanıttığı 500 milyar dolarlık 'NEOM' iş bölgesi projesi içinde 'The Line' adında şehir kurma projesini duyurdu.

    Televizyona nadir çıkışlarından birini gerçekleştiren Veliaht Prens, kuzeybatıdaki Kızıldeniz kıyısı boyunca 460 km uzanıp Mısır ve Ürdün sınırlarına dek 26.500 kilometrekareye yayılacak NEOM içindeki 'The Line'ı 'sıfır karbon şehri' olarak sundu.

    'Çizgi' anlamına gelen 'The Line' ismini "Çizgi çekmenin zamanı geldi" diye açıklayan MbS, Çizgi'nin 170 km uzunluğu, bir milyon sakiniyle kurulacağı topraklardaki doğanın yüzde 95'in koruyacağını ve sıfır cadde, sıfır otomobil, sıfır karbon salımı ile yüzde 100 temiz enerjiye dayanacağını vurguladı. 

    MbS: Kalkınma uğruna niye doğayı feda edelim?

    Doğa ile insan yaşamı arasında denge sağlama yönelik Çizgi şehrinin araç, trafik, çevre kirliliğinden azade şekilde yapay zeka destekli ve birbiriyle bağlantılı bilişsel topluluklara ev sahipliği yapacağını söyleyen Veliaht Prens, "Kalkınma uğruna niye doğayı feda edelim?... Konvansiyonel şehir kavramını doğayla uyumlu fütüristik şehre dönüştürmemize ihtiyaç var" dedi. 

    Yapay zeka üzerinden işleyecek

    Buna göre kentsel gelişim kavramını en az 150 yıldır ilk defa yeniden tanımlama iddiasındaki Çizgi'de sağlık merkezleri, okullar, eğlence tesisleri ve yeşil alanlar dahil olmak üzere tüm temel hizmet tesislerine kolay erişim sağlanacak. Buralar, 5 dakika yürüme mesafesinde olacak. Yüksek hızlı ulaşım çözümleriyle en uzak yolculuk yalnızca 20 dakika sürecek. Çizgi'nin sakinleri ve çalışanlarına zaman kazandıracak şekilde iletişim tamamen yapay zeka teknikleriyle gerçekleştirilecek, topluluklar birbirlerine sanal ortamda bağlanacak.

    Altyapı maliyeti '100-200 milyar dolar'

    Gazetecileri de bilgilendiren MbS, Çizgi altyapısının 100-200 milyar dolara mal olacağını, bunun çoğunun Suudi hükümetinin NEOM bütçesinden, devletin Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) ve hem yerel hem de küresel yatırımcılar tarafından karşılanacağını aktardı.

    Hem doğa korunacak hem de dünyanın en büyük havalimanı inşa edilecek

    NEOM CEO'su Nazmi en Nasr da Çizgi kapsamında yeni bir havaalanı inşa edileceğini ve bunun dünyadaki en büyük havalimanlarından biri olacağını söyledi. 

    2025'te ortaya çıkması bekleniyor

    Açıklamalara göre Çizgi'nin 2030 yılı itibarıyla 380 bin istihdam yaratıp ülkenin GSYİH'sine 48 milyar dolarlık katkıda bulunması hedefleniyor. NEOM'un ilk bölümünün 2025 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tellerden figürler yapan Daşğın, güncel konuları da çalışmalarında işlediğini belirterek şunları söyledi: “Tellerden figür yapıyorum, portre çalışıyorum. İçinde yaşamış olduğumuz atmosfer aslında bir şekilde her şeye yansıyor. Bende son çalışmalarımdan birkaç tanesine ironi olsun diye maske taktım. Yaşamış olduğumuz süreci anlatan bir çalışma yaptım.”
    İnşaat telleri genç öğretmenin elinde sanata dönüşüyor
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet