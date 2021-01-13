Tunus: Sputnik V aşısı alabilmek için Rusya ile irtibat halindeyiz

Tunus Sağlık Bakanı Mehdi, bir parti Sputnik V koronavirüs aşısını alabilmek için Rusya yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, bugünkü basın toplantısında, “Çeşitli laboratuvarlarla iletişim halindeyiz. Allah’ın izniyle yakın gelecekte – Ocak ayı sonunda – bir miktar Sputnik V aşısı alabilmek için teknik ayrıntıları açıklığa kavuşturmak amacıyla bugün Rusya Büyükelçiliği ile video konferans gerçekleştirdim” ifadesini kullandı.

Pazartesi günü Pfizer aşısının satışına onay verildiğini dile getiren Mehdi, ülkede geniş kapsamlı aşılamanın en erken şubat ayında başlayacağını söyledi.

Tunus’ta koronavirüs salgını nedeniyle 14-17 Ocak’ta karantina uygulanacağı ilan edilmişti.

Bugüne kadar 162 bin vakanın tespit edildiği Tunus’ta, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 284 oldu.