SANA: İsrail Deyr ez Zor'a hava saldırısı düzenledi

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.10'da Deyrizor kent merkezi ile Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Elbu Kemal ilçesindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Saldırının sonuçları denetleniyor." denildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor kent merkezi ve Irak sınırındaki Elbu Kemal'de, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar yoğun olarak varlık gösteriyor.

Suriye hükümeti, İsrail'in 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 18 Kasım 2020'de Suriye'de Suriye ordusu güçlerine ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.