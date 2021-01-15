Syrian Air, 2011 yılından beri ilk kez Halep-Beyrut seferi düzenledi

Suriye’nin ulusal havayolu şirketi Syrian Air, 2011 yılından beri Halep ile Lübnan’ın başkenti Beyrut arasında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Syrian Air, ülkenin kuzeyindeki Halep kenti ile Beyrut arasında bugün 10 yıl sonra ilk seferini düzenledi. Bu güzergahta seferler 2011 yılında Suriye’de krizin başlamasından beri gerçekleştirilmiyordu.

SANA’nın aktardığına göre, uçuş sırasında koronavirüsle ilgili tedbirler alındı. Yolculardan uçuş öncesinde PCR testi yaptırmaları istendi.

Uçak Beyrut’a 36 yolcu götürüp Halep’e 44 yolcu ile geri döndü.

İki kent arasındaki uçuşların devam edeceği bildirildi.

Syrian Air şu anda haftada üç kez Şam ile Beyrut arasında sefer düzenliyor.

Suriye’nin en büyük kenti ve daha önceleri ticari merkezi olan Halep’teki havalimanı kriz nedeniyle yıllarca kapalı kalmıştı.