Suudi Arabistan'ın Katar Büyükelçiliği birkaç gün içinde açılacak

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki komşu arasındaki krizin sona ermesi ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından, ülkesinin Doha büyükelçiliğinin önümüzdeki günlerde açılacağını duyurdu.

Al Arabiya kanalına röportaj veren Suudi bakan, "Dört ülke - Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır - Katar ile yeniden birleşmenin önemi konusunda hemfikir. Suudi Arabistan birkaç gün içinde Doha'daki büyükelçiliği açacak" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de 'terör gruplarını desteklediği' suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından itibaren çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.