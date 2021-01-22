İran devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yönelik hakaret tepkilere yol açtı

Devlet televizyonunda yayımlanan "Zaviye" programına katılan İslam Kültür ve Düşünce Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Ahmed Cihan Bozorgi'nin Cumhurbaşkanı Ruhani hakkında "uyuşturucu madde kullanıcısı" imasında bulunması tepki topladı.

Muhafazakar kimliğiyle tanınan ve aynı zamanda bir din adamı olan Bozorgi, dün devlet televizyonunda katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ülkenin sorunlarına kayıtsız kaldığını iddia ederek, "Evinde oturan o yetkili, belki de ocak başında oturuyor (İran'da uyuşturucu madde kullananlara yakıştırılan bir tabir). Memlekette neler olduğuna dair kafasını çevirip bakmıyor ve kabinesindeki bakanları da onu arayıp sorunlardan söz edemiyor. Bu kişi ülkenin yetkilisi midir?" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu hakaretlere hükümet kanadından tepkiler yükselirken muhafazakar medya kuruluşları da Bozorgi'nin sözlerini sert dille eleştirdi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Denetleme Kurulundaki yürütme organı temsilcileri, söz konusu programdaki hakarete karşı yasal işlem talebinde bulundu.

'Yıkıcı eylemler arttı'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Ruhani'ye yönelik hakaretlerin ve hükümete karşı "yıkıcı" eylemlerin arttığına dikkati çekti.

Ruhani'ye yönelik hakaret içerikli ifadeleri "dini öğretilere aykırı ahlaksız bir yöntem" olarak niteleyen Vaizi, "Hakaret edenleri popüler hale getirmediği gibi, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bu zor koşullarda daha çok çalışma ve halka hizmet etme kararlılığını azaltmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Başkan Yardımcısı Ali Rıza Muizzi de devlet televizyonu yoluyla Cumhurbaşkanı Ruhani'ye daha önce de hakaret edildiğini ancak bu duruma daha fazla tahammül etmeyeceklerini belirterek, devlet televizyonunu "iftira ve hakaretin yatağı" olarak suçladı.

Muizzi, şu ana kadar IRIB yönetiminden kimsenin bu "utanç verici skandala" tepki vermemesini de eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina ise Ruhani'ye hakaret nedeniyle tepkilerin odağı olan Bozorgi'nin din adamı kimliğine işaret ederek, "Keşke sakalınız ve sarığınızla birlikte dünyanızı büyütseydiniz. İran'ın şerefli halkına ve ülkenizin ikinci şahsına hakaret etmek İslam'a ve Cumhuriyet'e hizmet değil, Trump'ın aptalları ile uyumludur." ifadelerini kullandı.

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da muhafazakar din adamı Bozorgi'nin Ruhani'ye yönelik sözlerini, "bayağı", ve "düşünce ve diyalogla ilgisiz" ifadeleriyle eleştirdi.