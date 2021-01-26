İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk kez İsrailli bir bakan Sudan'da

İlişkileri normalleştirme konusunda anlaşan İsrail ve Sudan arasında önemli bir ziyaret gerçekleşti. Bir ilk niteliğindeki ziyarette imzalanan mutabakat zaptının içeriği açıklanmadı. AA, iki ülke büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak en kısa sürede açılması konusunda uzlaşıldığı bilgisini paylaştı.

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyareti İstihbarat Bakanı Eli Cohen gerçekleştirdi.

24 Ocak Pazar günü iki günlük resmi ziyaret kapsamında Hartum'a giden Cohen ve beraberindeki heyet, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya geldi.

İki ülke arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk kez bakan düzeyinde yapılan ziyarette Cohen ve Yasin güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine, “Burhan ve Cohen iki ülke büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak en kısa sürede açılması konusunda anlaştı” ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarma kararını imzaladığı açıklanmıştı.