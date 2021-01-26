Moskova ve Tahran'dan İran nükleer anlaşmasının kurtarılması için çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denen 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasının kurtarılması için belgenin taraflarına çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın resmen göreve başlamasının ardından ilk kez bir araya gelen Lavrov ve Zarif, İran nükleer anlaşmasının geleceğini ele aldı.

Lavrov, Moskova'da gerçekleştirilen görüşmenin başında en güncel konulardan birinin İran nükleer anlaşma çerçevesini (JCPOA) kurtarmak olduğunu vurguladı. Lavrov, Rusya ve İran'ın belgeyi imzalayan tüm tarafların yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesine samimi olarak ilgi duyduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Rusya'nın belgenin onarılması için sarf ettiği çabalar ile Moskova'nın yapıcı ve ilkeli duruşu nedeniyle mevkidaşına teşekkür etti.

Zarif, Rusya ve İran'ın ABD anlaşmadan çekildikten sonra JCPOA etrafında oluşan risklerin ve endişelerin ortadan kaldırılması için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.