İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan ABD'ye İran'ın nükleer anlaşmaya yeniden katılmaması uyarısı

İsrail’de Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen video konferansta konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, ABD'yi İran’ın nükleer anlaşmasına yeniden katılmaması konusunda uyararak, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesine olanak sağlayabileceğini savundu.

'Kabul edilemez bir tehdit'

Kochavi, İran’ın anlaşmaya geri dönüşünün “operasyonel ve stratejik açıdan kötü" olacağını savundu. Kochavi, İran'ın nükleer programını sürdürmesine izin vermenin İsrail için "kabul edilemez bir tehdit" oluşturacağını ve "bölgede nükleer silahların yayılmasına yol açacağını" öne sürdü.

'Orduya mevcut planların yanı sıra bir dizi harekat planı hazırlaması talimatını verdim'

Kochavi, bir İran saldırısı durumunda İsrail ordusunun saldırmaya hazır olduğunu belirterek, "Orduya mevcut planların yanı sıra bir dizi harekat planı hazırlaması talimatını verdim" ifadelerini kullandı. Kochavi, “Bu planlarla ilgileniyoruz ve önümüzdeki yıl içinde geliştireceğiz. Bunları gerçekleştirmeye karar verenler elbette siyasi liderler. Ancak bu planlar masaya yatırılmalı” dedi.