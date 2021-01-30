Tahran'ın batısında siren sesleri yükseldi: Teknik arıza oluştuğu açıklandı

Sosyal medya kullanıcıları, İran'ın başkenti Tahran'ın batısında, İran-Irak Savaşı'ndan beri duyulmayan siren seslerinin yükseldiği bilgisini paylaştı. İranlı yetkililer, olayın sebebinin teknik bir arıza olduğunu ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında, İran-Irak Savaşı'ndan beri duyulmayan siren seslerinin yükseldiği bildirildi.

Gelişmeyi takiben sosyal medyada çok sayıda spekülasyon ortaya atıldı. İran merkezli Rukna ajansı, İmam Humeyni Havalimanı'nda tüm uçuşların askıya alındığı iddiasına yer verdi.

Suudi Al Arabiya kanalının aktardığına göre, CNN'in Farsça servisine konuşan İranlı bir yetkili, Türk Hava Yolları'na (THY) bağlı bir yolcu uçağının yasak bölgeden geçtiğini ve sirenlerin bundan kaynaklı teknik bir arıza nedeniyle aktif edildiğini belirtti.

سي إن إن الفارسية: الطائرة التركية حلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 29, 2021

Öte yandan İmam Humeyni Havalimanı'nın halkla ilişkiler bürosundan yapılan açıklamada, "THY uçağı, kötü hava şartları nedeniyle rotasını Bakü'ye çevirdi ve hava şartları düzelince Tahran'a dönecek" denildi.