İran yeni yerli uydu taşıyıcısı Zülcenah'ı test etti

İran Savunma Bakanlığı, bugün başarılı bir şekilde uzaya yeni uydu taşıyıcı roket fırlatıldığını belirtti.

İran Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, uzaya uydu fırlatmak için geliştirilen ‘Zülcenah’ adlı roketin yerli üretim roketler arasında, katı yakıtla çalışan en güçlü motora sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu roket, 220 kilogram ağırlığındaki uyduyu 500 kilometre yüksekliğe taşıma yeteneğine sahip” ifadesine verilerek bunun bir deneme olduğu bildirildi.

İran, ilk kez uzay roketlerinde katı yakıt kullanmış oldu.