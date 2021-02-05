Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tarihi karar: Filistin topraklarında işlenen savaş suçları soruşturulabilecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin topraklarında işlenen suçlar için mahkemenin yargı yetkisinin olduğuna hükmetti.
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Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları, mahkemenin Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi. Mahkeme söz konusu kararla böyle bir yetkiye sahip olunamayacağı yönünde İsrail'in öne sürdüğü iddiaları reddederek, Filistin'de işlenen savaş suçlarına dair soruşturma açılmasının kapısını açtı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin topraklarında işlenen suçlar için mahkemenin yargı yetkisinin olduğuna hükmetti.
Ayrıntılar geliyor...
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