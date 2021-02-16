Netanyahu: Biden ile İran ve Filistin konularında farklı düşünüyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkenin Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı'nın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile 'yakında' görüşeceğini söylemesine rağmen bu görüşme henüz gerçekleşmedi.