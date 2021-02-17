Rusya'nın hibe ettiği Sputnik V aşısının ilk partisi Gazze'ye ulaştı

Filistin merkezli Maan haber ajansının aktardığına göre altyapı yetersizliği nedeniyle diğer aşıların kullanılamadığı Gazze Şeridi'ne Rus Sputnik V aşısının ilk partisi teslim edildi.

Ramallah'tan Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun kontrol noktasına getirilen aşılar, İsrail hükümetinin onayının ardından bölgedeki yetkili makamlara ulaştırıldı.

1,000 Sputnik vaccines donated by Russia were transferred from the Palestinian Authority to the Gaza Strip, after approval from Israel pic.twitter.com/FFpyInPCrh — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 17, 2021

​Gazze'deki altyapı koşulları ve kısıtlı elektrik enerjisi, Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen, çok soğuk derecelerde muhafaza edilmesi gereken aşıların saklanmasını engelliyor. Bu nedenle Gazze'de sadece Sputnik V aşısı uygulanabiliyor.