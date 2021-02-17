Biden, göreve gelmesinden 1 ay sonra Netanyahu'yla görüştü: 'Yaklaşık 1 saat sürdü'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Görüşme oldukça dostça ve samimiydi ve yaklaşık 1 saat sürdü" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden yaklaşık 1 ay sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Görüşme oldukça dostça ve samimiydi ve yaklaşık 1 saat sürdü" denildi.

Liderlerin, görüşmede uzun süredir devam eden kişisel bağlarına dikkat çektiği kaydedilen açıklamada, "İsrail ile ABD arasındaki güçlü ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışacaklarını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

#BREAKING: Israeli PM Netanyahu spoke tonight with US President Joe Biden: "Conversation was very friendly and warm and lasted about an hour. The two leaders noted their long-standing personal ties and said they would work together to further strengthen the strong alliance" — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 17, 2021

ABD Başkanı'nın göreve gelmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile 'yakında' görüşeceğini duyurmuştu.