İsrail, Rusya arabuluculuğunda süren görüşmeler sırasında 2 Suriyeli çobanı serbest bıraktı

İsrail ordusu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada birkaç hafta önce İsrail sınırını geçtikleri gerekçesiyle yakalanan 2 Suriyeli çobanın Kuneytra Sınır Kapısı'nda Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini bildirdi. İsrail ordusu sözcüsü, bunun İsrail hükümetinin emriyle yapıldığını bildirdi.

A short while ago, our troops returned two shepherds to Red Cross representatives through the Quneitra Crossing, in accordance with an Israeli Government directive.



The suspects were apprehended as part of the ongoing effort to protect Israeli sovereignty along the Alpha Line. — Israel Defense Forces (@IDF) February 18, 2021

Çobanların serbest bırakılması hamlesi, Rusya arabuluculuğunda süren esir değişimi görüşmeleri esnasında geldi. Geçtiğimiz günlerde Suriye topraklarına yanlışlıkla giren İsrail vatandaşı genç kadının yakalanması üzerine görüşmeler başlatılmıştı.

İsrail basınında 16 Şubat'ta yayımlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin Rusya'dan Suriye ile ilgili insani bir konuda yardımcı olmasını istediği ifade edilmişti. Suriye resmi devlet ajansı SANA, Suriye vatandaşlarının serbest bırakılması sonrasında İsrailli genç kadının da serbest bırakılacağını belirtmişti.