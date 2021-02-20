İsrail'de 160 kilometrelik kıyı şeridinde katran sızıntısı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, kuzeyde Hayfa'dan başlayıp, Akka, Tel Aviv ve güneyde Aşkelon'a kadar uzanan kıyı şeridi boyunca 16 bölgede katrana rastlandı.

Söz konusu maddenin pek çok su canlısının telef olmasına yol açtığı aktarıldı.

Çevreyi Koruma Bakanlığı ise katranın oluşturduğu kirliliğin çevreye zarar vermemesi için acil durum bütçesi ayırdı.

Katran sızıntısının kaynağının bilinmediği ancak kıyı şeridinden geçen bir gemiden sızmış olabileceği ifade edildi.