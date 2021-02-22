Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), hibe ettiği 20 bin doz Sputnik V aşısının dün Gazze Şeridi’ne ulaştığı belirtildi.

Qudsn.net sitesinin aktardığına göre, BAE, Filistin’e 20 bin doz Sputnik V aşısı hibe etti. Aşı dün Gazze Şeridi’ne ulaştı.

Haberde bu aşıların Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na verileceği ve risk grubundaki hasta ve yaşlı kişileri korumak için bir sistem oluşturacağı kaydedildi.

Geçen hafta Rusya tarafından hibe edilen 1000 dozluk ilk Sputnik V partisinin Filistin hükümeti tarafından Gazze Şeridi'ne gönderildiği belirtilmişti.

Gazze'deki altyapı koşulları ve kısıtlı elektrik enerjisi, Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen, çok soğuk derecelerde muhafaza edilmesi gereken aşıların saklanmasını engelliyor. Bu nedenle Gazze'de sadece Sputnik V aşısı uygulanabiliyor.