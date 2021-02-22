Suudi kadınlar artık silahlı kuvvetlerine katılabiliyor ve rütbeleri yükseltilebiliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) Batı'dan övgü toplamaya yönelik kadın reformları kapsamında, Savunma Bakanlığı, kadınların silahlı kuvvetler mensupları arasına katılabildiğini ve üst rütbelere yükselebildiğini duyurdu. Kadınlar için 21-40 yaşında olması ve boyunun 155 santimden kısa olmaması gibi şartlar var.

Suudi Arabistan'da 2019 yılında açıklanan 2030 Vizyonu kapsamında, artık hem erkekler hem de kadınlar kara, deniz, hava, füze kuvvetlerine ve sıhhiye sınıfına katılabiliyor. Her iki cinsiyetten orduya başvurmak isteyenlere yönelik sayfada erden onbaşı ve çavuşa uzanan pozisyonlar açıldı.

#Saudiwomen can now apply for enlistment in the Kingdom’s armed forces through a unified admission portal for men and women. https://t.co/BdbPoTfWHh — Arab News Pakistan (@arabnewspk) February 21, 2021

Silahlı kuvvetlere katılmak için başvuranların sağlık raporlarının temiz olması, en az lise mezunu olması, Suudi kimliğinin bulunması ve başka bazı prosedürlerden geçmeleri şart koşulurken, kadınlara yönelik ek kriterler de var:

* Adli sicil kaydının temiz olması

* 21-40 yaşında olması

* 155 santimden kısa boyda olmaması

* Hükümet çalışanı olmaması

* Suudi vatandaşı olmayan yabancılarla evli olmaması

#Saudi Arabia’s Ministry of Defense announces that men and women in the Kingdom can now apply for positions in the military through their unified admission portal.



Read more:https://t.co/OVNBHzcK64 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 21, 2021

Erkeklerden 17-40 yaşında olması ve en az 160 santim boyunda olması isteniliyor.

The move comes as rights groups continue to urge Riyadh to release all imprisoned women's rights activists https://t.co/oYGUwUkeOk — The New Arab (@The_NewArab) February 21, 2021

Şarkul Avsat gazetesi ilk kez kadınlar için daha üst rütbelerin açıldığına dikkat çekti. Gazeteye konuşan Şura Konseyi üyesi Haya el Muni'i "Kadınların kabiliyetlerini ve yurttaşlık haklarını destekleyen yeni yasalar sayesinde kadınlar yeni bir çalışma evresine girecek ki, bu da kadın-erkek eşitliğine ulusal inancın bir yansımasıdır" dedi.