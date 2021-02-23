Ermenistan’daki hükümet karşıtı protesto gösterisinde 50’den fazla kişi gözaltına alındı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sokağa çıkan muhalefetin, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi talebiyle düzenlediği protesto gösterilerinde 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında muhalefet partisinden bir yetkili de bulunuyor.

Başkent Erivan’da sokağa çıkan protestocular, kent merkezindeki hükümet binalarının yakınında bulunan Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler sırasında 50'den fazla protestocu gözaltına alındı.

The police have blocked the area of RA Government’s third building in order to prevent the clashes while the RA Prime Minister Nikol #Pashinyan enters the building. #Yerevan, #Armenia

FEBRUARY 23 2021



Stay Strong #Armenia🇦🇲



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HAYK BAGHDASARYAN pic.twitter.com/ovya5CxNyx — Armenia 🇦🇲 (@Armenia_Better) February 23, 2021

​Rus basınının aktardığı gelişmelere göre Paşinyan, Çevre Bakanlığı binasında yapılan toplantının ardından çok sayıda koruma görevlisinin eşliğinde, toplanan göstericilerin hakaretvari bağırışları altında hükümet binasına yöneldi.

Bunun üzerine polis, Başbakan’a hakaretler yağdıran kişileri gözaltına almaya başladı. Ermenistan polisi basın dairesinden yapılan açıklamada son verilere göre 57 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bildirildiği üzere Ermenistan muhalefetinden Taşnaksutyun partisinin sözcüsü İşhan Sagatelyan, polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken tartaklandı. Sagatelyan’ın yüzündeki kanın da göründüğü dayak görüntüleri, bir dizi yerel medya kuruluşu tarafından canlı yayınlandı. Fakat sonuçta muhaliflerin yoğun baskısı altında polis Sagatelyan’ı bıraktı.

Polis, Paşinyan'ın Çevre Bakanlığı'nın bulunduğu binadan ana hükümet binasına kadar olan yaklaşık 200 metrelik mesafeyi geçmesini sağlamak için göstericilerin bulunduğu alanı boşaltmaya çalıştı.

Muhalefet ayrıca akşam saatlerinde polis ve başsavcılık binalarına yürüyüş düzenlemeyi planlıyor.

Ermenistan'da muhalefet, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım'dan bu yana Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevi bırakması talebiyle eylemler düzenliyor.