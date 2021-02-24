Alman plaj voleybolu yıldızları 'Turnuvayı boykot edeceğiz' dedi, Katar, bikini yasağından çark etti

Evsahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvasında tüm kadın katılımcılardan kısa kollu tişört ve diz boyunda şort giymesi isteyen Katar'a, Alman yıldızlar Karla Borger ile Julia Sude'nin boykot resti çekmesi, sonuç getirdi. Uluslararası Voleybol Federasyonu, "Sporcular standart formalarını giymeyi talep ederse, bunu yapmakta serbest olacak" dedi.

Katar’ın başkenti Doha’da 8-12 Mart’ta düzenlenecek FIVB Doha Open Plaj Voleybolu Turnuvası’nda kadın sporcuların bikini giymesinin yasaklanmasına Alman sporcuların tepki göstermesi sonuç getirdi. Alman plaj voleybolunun yıldızları Karla Borger ile Julia Sude, haftasonunda medyaya verdiği demeçlerde turnuvayı boykot edeceklerini duyurdu. Alman Voleybol Federasyonu'nun boykot kararını desteklediğini açıklamasının ardından, Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) müdahalesiyle evsahibi Katar'ın yasağı geçersiz hale getirildi.

Beach volleyball stars allowed to wear bikinis as ‘standard uniform’ in Qatar after tournament boycott threats over ‘work clothes’ https://t.co/pC97OcrUVK — Hg2 Online Magazine (@hg2onlinemag) February 24, 2021

Alman ikilinin bikiniyle yapılan sporun kıyafetini giymeyi yasaklayan tek ülkenin Katar olduğunu söyleyip "İşimizi yapmaya gidiyoruz, ancak iş kıyafetlerimizi giymemiz engelleniyor" diye çıkışmasının ardından, Katar Voleybol Federasyonu, sporcuların turnuvada ne giyeceğiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Borger ile Sude'nin menajeri Constantin Adam ise Katar'ın açıklamasının doğru olmadığını, FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu sitesine 16 Şubat'ta konulan açıklamanın bikini yasağı anlamına geldiğini belirtti. Zira açıklamada tüm kadın katılımcılardan kısa kollu tişört ve diz boyunda şort giymesinin beklendiği belirtiliyordu.

#QOTD contender...



"It's not about whether we have more or less clothing on, it's about the fact that we are not being allowed to wear our work clothes to do our job," https://t.co/CQIoFLF0v2 — Steve Lai (@SteveLaiCNA) February 24, 2021

FIVB: Katar'dan güvence aldık

Ancak salı günü bu kural rötuşlandı. Güncellemeyle ilgili açıklama yapan FIVB, Katarlı federasyondan kadın sporcuların standart formalarını giymelerine kısıtlama getirilmeyeceğine dair güvence aldığını belirtti.

'Bikiniye değil, performansa bakılmalı'

"FIVB, kadın plaj voleybolunun tüm spor dalları gibi forma değil performans ve çaba üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine kuvvetle inanıyor" denilen açıklamada, "Dolayısıyla Doha'daki turnuvada sporcular standart formalarını giymeyi talep ederse, bunu yapmakta serbest olacak" duyurusu yapıldı.

Alman medyasına verdikleri demeçlerde "Mesele üzerimizde az ya da çok kıyafet olması değil, işimizi yapmamız için iş kıyafetlerimizin giyilmesine izin verilmemesi" vurgusu yapan iki kadın sporcu, "Katar, bir hükümetin bize işimizi nasıl yapmamız gerektiğini söylediği tek ülke" tepkisini göstermişti.

Germany’s beach volleyball stars Karla Borger and Julia Sude said they will boycott a tournament in Qatar because of the country's tough restrictions on what players wear on court.https://t.co/V1eCbe7g06 — DW News (@dwnews) February 23, 2021

'Doha'da turnuva düzenlemek lüzumlu mu?'

Borger ile Sude, Doha'daki aşırı sıcaklarda bikini giymek gerektiğine de dikkat çekerken "Orada bir turnuva düzenlemenin gerekli olup olmadığını soruyoruz" ifadesini kullanmıştı.