SANA: Suriye hava savunma sistemleri, İsrail’in füze saldırısını püskürttü

Suriye devlet haber ajansı SANA, ülkenin hava savunma sistemlerinin başkent Şam'ın banliyösünde İsrail’in füze saldırısını püskürttüğünü bildirdi.
#صور || #سانا ...— سانا عاجل (@SanaAjel) February 28, 2021
من تصدي دفاعاتنا الجوية لصـواريخ العـدوان الإسـرائيلي في سماء مدينة #دمشق pic.twitter.com/jGkArx9ghU
SANA ajansının haberinde, Suriye hava savunma sistemlerinin Şam'ın banliyösünde İsrail’in füze saldırısını püskürttüğü belirtildi.
#فيديو || #سانا ...— سانا عاجل (@SanaAjel) February 28, 2021
من تصدي دفاعاتنا الجوية لصـواريخ العـدوان الإسـرائيلي في سماء مدينة #دمشق pic.twitter.com/Qr9IyoSiwC
Haberde, “Suriye hava savunması, İsrail'in Şam'ın banliyösünün üzerinde gerçekleştirdiği füze saldırısını püskürtüyor” ifadelerine yer verildi.
התקיפה המיוחסת לישראל בדמשק: תגובה לפיצוץ הספינה בידי איראן. המטרות שהותקפו הן איראניות. תיעוד: פעילות מערכת ההגנה האווירית הסורית@kaisos1987 @roysharon11 pic.twitter.com/703R9QhACV— כאן חדשות (@kann_news) February 28, 2021
Askeri kaynaklara dayandırılan haberde İsrail’in füzelerinin çoğunun düşürüldüğü ifade edildi.
Video shows the response of #Syria’s Air defense system to #Israeli attacks on Assad regime and the #Iran backed militants around the capital #Damascus pic.twitter.com/kBBY5cH96y— Blesa Shaways (@Bilesa_Shaweys) February 28, 2021
BREAKING: #Syrian air defence missiles defending the sky of #Damascus against #Israeli airstrikes. pic.twitter.com/pSwF1C3PCm— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 28, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)