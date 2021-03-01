İsrail Başbakanı Netanyahu: İran en büyük düşmanımız, engellemeye kararlıyım

İsrail Başbakanı Netanyahu, kendilerine ait gemide Umman Körfezi'nde yaşanan patlamayla ilgili konuştu, yine 'baş düşman' İran'ı suçladı.

Kendilerine ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında Umman Körfezi'nde meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tutan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, tüm bölgede İran'ı vurduklarını söyledi.

2 gün önce meydana gelen ve can kaybı yaşanmayan patlamayla ilgili kamu yayın kuruluşu Kan'a konuşan Netanyau, "İran'ın eylemi, bu çok açık" dedi. "İran, İsrail'in en büyük düşmanı" hatırlatması yapan Netanyahu, 'bu düşmanı' engellemeye kararlı olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini söylemişti. İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini savunan Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem" ifadesini kullanmıştı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı. Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.