Rus Amiral Grigoroviç fırkateyninin ardından ABD'nin USS Winston S. Churchill destroyeri de Port Sudan'a giriş yaptı

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada "Destroyerin Port Sudan'a girişi, yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Carson City'nin 24-26 Şubat'ta yaptığı ziyaret ile ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutan Yardımcısı Andrew Young'un Sudan Silahlı Kuvvetleri'yle partnerliğin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği ziyareti izledi" dendi.

A US warship docked in Sudan Monday a day after a Russian frigate arrived in the same key Red Sea port where Moscow is planning to establish a naval logistics basehttps://t.co/wWHm0SBCrJ — AFP News Agency (@AFP) March 1, 2021

​Açıklamada sözlerine yer verilen ABD'li Tuğamiral Michael Base, "Sudan geçiş hükümetiyle iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında partnerlik kurmayı amaçlıyoruz. Son birkaç ayda askerler arasındaki temasların arttığına tanıklık ettik. Denizde ve karada işbirliğini geliştirerek dostluğumuzu pekiştirmeyi umuyoruz" dedi.

Dün Rusya Karadeniz Filosu, 'Amiral Grigoroviç' fırkateyninin Rus donanma üssünün kurulmasının planlandığı liman kenti Port Sudan'a girdiğini ve modern Rusya tarihinde bu limana giriş yapan ilk Rus askeri gemisi olduğunu açıklamıştı.

Rusya ve Sudan’ın Rus donanması için Sudan'da lojistik destek üssünün kurulmasına ilişkin imzaladıkları anlaşmaya göre üsteki Rus asker sayısı en fazla 300 kişi olacak, üste aynı anda en fazla 4 Rus gemisi bulunabilecek. Anlaşmaya göre ayrıca Rusya, Sudan’ın hava sahasını da kullanabilecek.