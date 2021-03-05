İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer anlaşma yeniden müzakere edilemez

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından ABD’li diplomat Wendy R. Sherman’ın nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Zarif, ABD ile imzalanan nükleer anlaşmada yeniden bir müzakerenin olmayacağını belirterek, “Nükleer anlaşma yeniden müzakere edilemez. Eğer 2021 yılı 2015 değilse, 1945 yılı da değil. O halde gelin Birleşmiş Milletler'deki veto hakkını değiştirelim ve ABD’nin suistimal ettiği bu hakkı kaldıralım” dedi.

JCPOA cannot be renegotiated—period.



If 2021 is not 2015, it's not 1945 either. So let's change UN Charter & remove the veto—so often abused by US.



Let's stop posturing—which we both did 2003-2012 to no avail—& get down to implementing JCPOA—which we both actually signed on to. — Javad Zarif (@JZarif) March 4, 202

ABD’ye anlaşmaya dönmesi için çağrıda bulunan Zarif, “2003 ile 2012 yıllarına kadar yapılan jestleri bir kenara bırakalım ve her iki tarafın da imzaladığı nükleer anlaşmaya dönelim” ifadesini kullandı.

'İran konusunda dikkatliyim'

ABD’de Dışişleri Bakan Yardımcılığı için ismi anılan Wendy R. Sherman, nükleer anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın imzalandığı dönemin şartları ve koşulları ile bugünün aynı olmadığını belirtmişti. Sherman, “Ben İran konusunda dikkatliyim. Nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 yılı ile 2021 yılının koşulları aynı değil. Bölge jeopolitiği ve gerçekleri değişti” ifadesini kullanmıştı.