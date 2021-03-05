Anadolu Ajansı: Suriye'nin kuzeyine düzenlenen balistik füze saldırısında 3 kişi öldü, 28 kişi yaralı

Anadolu Ajansının haberinde, Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesinin, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındığı iddia edildi.
Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.
.انفجارات ضخمة بمنطقة تجمع حراقات #الحمران في #جرابلس بريف #حلب الشرقي التابعة للميليشيات المسلحة التابعة "للنظام التركي" جراء أستهدافها بصواريخ بالستية. pic.twitter.com/HiwPKGrUYz— أخبار سوريا الوطن Syria 🇸🇾 (@SyriawatanNews) March 5, 2021
Saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı.
Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Terhin bölgesi, 9 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.
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