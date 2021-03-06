Irak'ta Papa'nın ziyareti nedeniyle 6 Mart 'ulusal hoşgörü' günü olarak ilan edildi

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak'taki temasları nedeniyle 6 Mart'ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan etti.

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış ve hoşgörü eksenleri Papa Francis ile Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin tarihi görüşmesi ve antik Ur kentindeki dinler arası görüşme münasebetiyle her yıl 6 Mart'ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 6, 2021

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Dün Irak ziyaretine başlayan Katoliklerin dini lideri Papa Francis, bugün Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es Sistani ile Necef kentindeki evinde bir araya gelmişti.

Daha sonra Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentini ziyaret eden Papa, burada Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından karşılanmıştı.

Papa Francis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.