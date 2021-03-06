Papa Francis, Sistani ile bir araya geldi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Necef'te Iraklı Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat’taki temaslarını tamamlayarak bugün Necef'e geçti.

Necef Havaalanı'nda Necef Valisi Luey el-Yaseri tarafından karşılanan Papa Francis, Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ali Sistani'nin evine geldi.

İki dini lider arasında görüşme başlarken, Papa Francis'in daha sonra antik Ur kentinde din adamlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.